Im kommenden Jahr will RTL seine Dienstags-Krimis nicht nur fortsetzen, sondern sogar ausbauen. Drei neue Reihen sind derzeit in Planung. In eine zweite Staffel gehen wird die "Dünenkrimi"-Reihe mit Hendrik Duryn als Tjark Wolf und Pia Barucki als Femke Folkmer. Nun haben die Dreharbeiten an den insgesamt drei Filmen begonnen. Produziert werden sie an der Nordseeküste, aber auch in Berlin. Die Produktion soll bis Ende August laufen.