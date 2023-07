In wenigen Tagen starten die Aufzeichnungen zum neuen Format "The Voice Rap": An nur drei Tagen sollen alle Szenen im Kasten sein, hergestellt wird der für Herbst geplante Ableger im Berliner Studio Adlershof. Nun ist auch bekannt, wer neben Kool Savas der zweite Coach in dem Format wird. Die Wahl der Verantwortlichen fiel auf Dardan, ein Stuttgarter Rapper, der auch als Mister Dardy bekannt ist und unter anderem Alben wie "Hallo Deutschrap" oder "Soko Disko" veröffentlichte.