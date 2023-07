Nun wird Hollywood endgültig lahmgelegt. Bereits seit Anfang Mai streiken in den USA die Autorinnen und Autoren – bis jetzt ist kein Ende der Arbeitsniederlegung in Sicht. Und am Donnerstag wurde nun bekannt, dass auch zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Arbeit niederlegen werden - erstmals seit rund vier Jahrzehnten. Es sei keine Alternative vorhanden, hieß es in einer Erklärung der SAG-AFTRA, die nach eigenen Angaben um die 160.000 Personen vertritt. Der Vorstand habe einstimmig für den Streik gestimmt. Es ist somit erst das zweite Mal in der Geschichte Hollywoods, dass Schauspieler und Autoren zeitgleich streiken. Fran Drescher, SAG-AFTRA-Präsidentin, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass Schauspielerinnen und Schauspieler Opfer sehr gieriger Unternehmen seien. Sie schob Fragen nach wie: „Was macht ihr da? Warum tut ihr das?“