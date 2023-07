am 14.07.2023 - 08:17 Uhr

Nur noch knapp vier Prozent Marktanteil holte die RTLzwei-Sendung "Die Retourenjäger", als sie Anfang 2023 am Mittwochabend im Programm vertreten war. Im Spätwinter 2022 waren es noch über fünfeinhalb bei den klassisch Umworbenen gewesen. Nun kündigen sich weitere Folgen der Sendung aus dem Hause UFA Show & Factual an, allerdings nicht mehr am Mittwochabend.

Dabei wissen sie aber bis zum Ende nicht, was sich auf der Palette hinter der Folie verbirgt. Gerade einmal eine halbe Minute lang können sie einen kurzen Blick drauf werfen. Panagiota Petridou führt durch das Format.