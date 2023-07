Eine der Überraschungen von Seven.One Entertainment vor einem Monat bei den Screenforce Days war zweifelsfrei das geplante Comeback des "Quiztaxi", also jener Sendung, die zwischen 2006 und 2008 schon Taxigäste in eine Rateshow einlud. Fahrer und Moderator wird auch in der Neuauflage Thomas Hackenberg sein. Nun ist auch klar, dass die Sendung erneut am wochentäglichen Vorabend eingeplant ist.

"Mit dem 'Quiz Taxi' bringen wir die beliebte TV-Marke zurück auf die Bildschirme und bauen unser Eigenproduktions-Portfolio weiter aus", hatte Senderchef Marc Rasmus im Juni gesagt – inzwischen ist auch der genaue Termin für die Rückkehr bekannt. Ab dem 4. September ist das Format wieder montags bis freitags um 18:55 Uhr zu sehen, zunächst jedoch nur sechs Wochen lang als "Event-Programmierung", wie Rasmus am Donnerstagabend bei einem Presse-Event in Hamburg erklärte.

Auf dem Sendeplatz läuft aktuell das von Janus Productions stammende "Achtung Kontrolle", das jedoch nicht komplett aus dem Programm genommen wird, sondern während der "Quiz Taxi"-Phase auf 19:30 Uhr wandert. Schon seit Jahren tut sich das Reportage-Format schwer und schafft im Schnitt nicht mehr als vier Prozent Marktanteil. Versuche, neue Sendungen am Vorabend zu etablieren, gab es daher immer mal wieder. Jetzt also soll das nun von Filmpool hergestellte rollende Quizformat für Rückenwind sorgen.

Das "Quiz Taxi" soll zudem nicht nur bei Kabel Eins rollen, sondern auch beim Streamingdienst Joyn verlängert werden - ohne Thomas Hackenberg, dafür aber mit Influencern als Fahrgäste. Die "Joyn-Edition" ist ab dem 18. September zweimal wöchentlich zu sehen und kommt von Filmpool-Schwesterfirma Magic Connection.