Einen Ausbau des Streamingdiensts Joyn hat Seven.One in den vergangenen Monaten angekündigt – ganz offenbar sollen dabei auch neue Reality-Formate eine gewichtige Rolle spielen. So wurde etwa bekannt, dass für Joyn eine eigene Version von "Forsthaus Rampensau" entstehen soll. Das in Österreich schon laufende Format hat Ähnlichkeiten mit dem RTL-"Sommerhaus der Stars". Und auch "Party Workers" soll Reality-Fans auf die Plattform holen.

Zu dem Format, hergestellt von Banijay Productions Germany, gibt es nun mehr Details. Starten soll es bereits am 31. August mit einer Doppelfolge. Insgesamt umfasst die erste Staffel 16 Ausgaben, jede Woche kommen zwei neue hinzu. Zahlen muss man dafür eigentlich nicht. Die Folgen werden auf Joyn angeboten, das kostenpflichtige JoynPlus+ bietet aber immer zwei Stück schon sieben Tage vorher an. Angesprochen werden sollen damit vermutlich in erster Linie Twens, denn um sie geht es auch.



Fünf Frauen und fünf Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren verlassen die deutsche oder schweizerische Provinz und erobern die Party-Insel Mallorca – dort leben sie zehn Tage lang in einer Villa. Ihr Leben dort startet zunächst mit gewissem Komfort, der aber nicht von Dauer ist. Sie müssen sich ihren Luxus verdienen und somit "Nachtleben-Talent" unter Beweis stellen. Der Clou: Sie können jeweils entscheiden: Erarbeiteten sie sich Komfort für sich selbst oder für die, mit denen sie zusammenwohnen?

In Frankreich läuft die Sendung übrigens schon seit einigen Staffeln und ist dort beim Sender W9 beheimatet. Ob die Produktion in Deutschland später auch im linearen Fernsehen stattfinden wird, ist indes noch unbekannt.