Im vergangenen Jahr hat Sky seinem Streamingdienst Sky Ticket einem großen Relaunch unterzogen, die Plattform kommt seither unter dem Namen Wow daher - angelehnt an die britische Version Now, die man hierzulande aber wegen TVNow von RTL Deutschland nicht wählen konnte oder wollte. Was man damals allerdings nicht einführte: Die Verfügbarkeit des Streamingdienstes via Browser.

Um Wow zu nutzen, benötigten Nutzerinnen und Nutzer am Computer und Laptop also nach wie vor eine App. Angesichts der Tatsache, dass alle anderen Dienste via Browser abrufbar sind, wirkte das schon lange anachronistisch. Nun hat man sich bei Sky von der App-Hörigkeit verabschiedet. Seit wenigen Tagen ist Wow auch via Browser zu nutzen, zuerst berichtete "Caschy Blog" über die Veränderung.

Bezeichnenderweise hat Sky in der Sache keine offizielle Kommunikation betrieben. Als große Revolution hätte man den Schritt auch schwer feiern können. Auch durch den Schritt der Browser-Verfügbarkeit hinkt Sky der Konkurrenz in Sachen Technik weiter stark hinterher - das weiß jeder, der mal einen Sky-Dienst genutzt hat und ihn mit Plattformen wie Netflix vergleichen konnte. Die automatische Wiedergabe von Serienfolgen, wenn man eine Episode fertig gesehen hat, gibt es beispielsweise auch erst seit kurzer Zeit. Alle Funktionen, die es zuvor in der App gab, soll es jetzt auch in der Browser-Variante von Wow geben, damit bietet die Wow-App am Laptop oder PC keinen Mehrwert mehr.

Die Neuerung greift übrigens nicht im gesamten deutschsprachigen Raum. In Österreich müssen die Nutzerinnen und Nutzer, die ein Streaming-Abo von Sky haben, weiterhin auf eine App zurückgreifen und können nicht via Browser schauen. Hier gibt es allerdings auch gar nicht die Marke Wow, die Streamingaktivitäten in Österreich hat man seit einigen Jahren unter der Marke Sky X gebündelt.