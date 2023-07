In rund zwei Wochen steht die Malle-Ausgabe des ZDF-"Fernsehgartens" auf dem Programm. Für Fans der Show ist das so etwas wie das inoffizielle Highlight der Saison. Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold wird an der Sendung allerdings nicht teilnehmen, obwohl er eingeladen worden war. Die Gründe hat er nun im Gespräch mit den Zeitungen von Ippen.Media dargelegt.

Hüftgold kritisiert unter anderem die Musik-Auswahl der Redaktion. "Da wird suggeriert, dass das der Party-Schlager ist, der auf Mallorca läuft. Aber da wird ganz viel altes, weichgespültes Zeug wieder hochgeholt, alles, was keinem wehtut", so der Sänger und Produzent. Party-Schlager auf Mallorca sei halt auch satirisch und gehe manchmal unter die Gürtellinie, sagt Ikke Hüftgold, der darauf verweist, dass Texte in der Vergangenheit mehrfach angepasst werden mussten. So wurde aus "Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr" der Text "Pfeiff drauf, Malle ist nur einmal im Jahr". Hüftgold, der eigentlich Matthias Distel heißt: "Dann kann man sich so eine Sendung einfach auch sparen".

Im Falle von Ikke Hüftgold und der kommenden Mallorca-Ausgabe wollte das ZDF offenbar, dass der Musiker seinen ESC-Vorentscheid-Song "Lied mit gutem Text" performt - und keinen seiner aktuellen Mallorca-Songs. "Andere Songs, die auch harmlos waren von mir und in der Szenen gefeiert werden, wurden gar nicht erst in die engere Auswahl genommen", so der Sänger, der aus diesem Grund nun nicht nach Mainz fahren will.

Das ZDF reagiert derweil gelassen auf die Kritik des Musikers. Gegenüber "Der Westen" heißt es vom Sender: "Die Musikredaktion des 'ZDF-Fernsehgarten' bekommt häufig mehr als einen möglichen Titel von Künstlerinnen und Künstlern für deren Auftritt in der Sendung angeboten. Mit dem final von der Redaktion ausgewählten Titel wollte Ikke Hüftgold letztlich aber doch nicht auftreten." Gegenüber Ippen.Media findet auch Ikke Hüftgold schließlich noch versöhnliche Worte. Er möge Andrea Kiewel und auch das ZDF, lässt der Sänger wissen - und auch der "Fernsehgarten" sei eine tolle Sendung. "Aber es ist keine Plattform für den wahren deutschen Party-Schlager."

Der Mallorca-"Fernsehgarten" im ZDF sorgt regelmäßig für die höchsten Einschaltquoten der Staffel - und auch immer wieder für Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr wurde im Vorfeld der Sendung darüber diskutiert, ob der damals vieldiskutierte Song "Layla" (produziert übrigens von Ikke Hüftgold) umgetextet werden muss, er lief schließlich in der Original-Version. 2019 musste das Publikum auf dem Lerchenberg wegen eines Gewitters evakuiert werden, die Show wurde letztlich in einem kleinen Havarie-Studio zu Ende gebracht - was zu denkwürdigen Momenten führte. Die Mallorca-Ausgabe des "Fernsehgarten" ist am 30. Juli ausnahmsweise erst ab 13:35 Uhr zu sehen, Grund dafür ist die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft, die davor bei der WM gegen Kolumbien spielt - zu sehen ist das im Ersten.