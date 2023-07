Eigentlich wollte Sat.1 am kommenden Donnerstag zur besten Sendezeit im großen "Optiker-Check" Unternehmen wie Fielmann, Apollo oder auch Mister Spex unter die Lupe nehmen. Nun muss diese Ausgabe warten, am Montag hat Sat.1 nämlich angekündigt, sein Programm am besagten Tag zu ändern. Ab 20:15 Uhr zeigt man stattdessen die Reportage "Sat.1 investigativ - Inside Tönnies 2", danach wird im Rahmen von "Akte" noch über das Thema gesprochen.

Bereits im Dezember 2021 hatte Sat.1 eine Investigativ-Reportage über Tönnies ausgestrahlt, gegen die der Fleischproduzent rechtlich vorging. Damit scheiterte Tönnies aber sowohl vor dem Landgericht Köln, als auch vor dem Oberlandesgericht Köln. Der Film ist nach wie vor in der damals ausgestrahlten Version via Joyn verfügbar.

Nun also die Fortsetzung der Reportage. Für den zweiten Teil geht das Reporterteam nach Angaben des Senders neuen Hinweisen zu den Arbeitsbedingungen beim größten Fleischproduzenten Europas nach - "mit sehr erstaunlichen Ergebnissen", wie es heißt. Besprochen werden soll unter anderem, was sich in den Schlachtbetrieben seit dem ersten Film verändert hat. Einen Blick werfen will man zudem erneut auf Arbeitsbedingungen sowie die Wohnsituation von Arbeitskräften aus Osteuropa. Außerdem will Tönnies in einem gefilmten Interview Stellung beziehen - ein ungewöhnlicher Schritt, nachdem man sich zuvor juristisch zu wehren versucht hatte.

"Sat.1 investigativ - Inside Tönnies" war im Dezember 2021 zwar kein gigantischer Quoten-Erfolg, der Sender erzeugte damit aber viele Schlagzeilen - und schnupperte damit mal wieder an journalistischer Relevanz. Ein Punkt, der Sat.1 in der Zeit davor abgegangen war. 1,10 Millionen Menschen sahen sich die Reportage damals an, in der klassischen Zielgruppe sorgte das für vergleichsweise gute 7,7 Prozent Marktanteil. Damals kam die "Akte" im Anschluss auf noch etwas bessere 8,2 Prozent.