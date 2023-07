© RTL

RTL greift das am kommenden Dienstag, den 18. Juli, in einem Spezial von "RTL Aktuell" auf. Die kurzfristige Programmänderung hat der Sender am Montagabend angekündigt. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr will man in einer 15-minütigen Sondersendung seines Nachrichtenformats über die Situation in Europa berichten. Titel der Sendung: "RTL Aktuell Spezial: Extremhitze am Mittelmeer - Urlaub im Glutofen Südeuropa".

Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel und Wettermoderator Bernd Fuchs schalten in dem Nachrichten-Spezial zu Reportern auf Mallorca, in Italien und Griechenland. Dabei will man unter anderem den Fragen auf den Grund gehen, wie Touristen und Einheimische mit den Extrembedingungen umgehen und was Ärzte bei Temperaturen jenseits der 40 Grad zum Thema Aktivitäten im Freien raten. Außerdem geht es um die Rationierung von Wasser und die Gefahr von Waldbränden.

Andere Sender haben derweil noch keine Sondersendungen zur Wetterlage bzw. Klimakrise angekündigt. RTL selbst hat bereits in diesem Jahr gute Erfahrungen mit einem "RTL Aktuell"-Spezial über die Hitze gemacht. Vor rund vier Wochen wurde eine entsprechende Sendung zur besten Sendezeit von mehr als 2 Millionen Menschen gesehen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei starken 18,8 Prozent (DWDL.de berichtete).