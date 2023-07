am 18.07.2023 - 15:37 Uhr

Ein Jahr nach der ersten Staffel wird das ZDF seinen neuen Freitagskrimi "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" in die Fortsetzung schicken. Die neue Staffel, die diesmal sogar sechs Folgen umfasst und damit zwei mehr als im vorigen Jahr, ist ab dem 1. September jeweils freitags um 20:15 Uhr zu sehen.

Am Hauptcast der von Akzente Film & Fernsehproduktion und Fiction Magnet hergestellten Serie ändert sich nichts: Caroline Hanke, Lena Dörrie, Tamer Trasoglu, Claudiu Mark Draghici, Jonah Djalili, Anne Moll und Mathias Harrebye-Brandt stehen vor der Kamera. In der Serie ermitteln zwei ungleiche Schwestern, gespielt von Hanke und Dörrie. In den ersten vier Folgen zeigte sich: Einzeln sind die Schwestern gut, gemeinsam sind sie brillant, auch wenn regelmäßiger Krach vorprogrammiert ist.

Die erste Staffel von "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" verzeichnete 2022 im Schnitt rund 17 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 4,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - gute Quoten also, die eine schnelle Fortsetzung ermöglichten.

Zusammen mit "Mordsschwestern" wird das ZDF derweil am 1. September noch einen weiteren Krimi ins Programm zurückholen: Den Sendeplatz um 21:15 Uhr übernimmt dann wieder die "SOKO Leipzig", hinter der die Produktionsfirma UFA Fiction steht. Hiervon werden sogar gleich 25 neue Folgen zu sehen sein.