In Berlin und Umgebung finden derzeit die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Oh Hell" statt. Diese soll voraussichtlich im Frühjahr 2024 zunächst exklusiv MagentaTV und später im Jahr beim Pay-TV-Sender Warner TV Comedy zu sehen sein. Creator und Autor ist Johannes Boss ("Jerks", "Deadlines"), Regie führt Sarah Blaßkiewitz ("Sam - Ein Sachse").

Im Mittelpunkt der Serie steht erneut die unkonventionelle Heldin Helene, auch "Hell" genannt. In den neuen Folgen landet sie zunächst in einer Tagesklinik und macht anschließend Karriere im Start-up einer Freundin. Außerdem trifft die Protagonistin auf neue Freunde und alte Bekannte, die ihr bei dem Weg aus der Identitätskrise helfen. Neben Hauptdarstellerin Mala Emde ("Aus meiner Haut") als Hell ist Salka Weber ("Deadlines") wieder als Hells beste Freundin Maike und Madieu Ulbrich (Tender Hearts, Life’s a Glitch) als deren Freund Jason zu sehen. Darüber hinaus stehen unter anderem Eirik Sæther, Knut Berger, Deborah Kaufmann und Thomas Loibl für die Produktion von good friends Filmproduktion vor der Kamera.

Mit "Oh Hell" ist der Deutschen Telekom im vergangenen Jahr ein schöner Erfolg gelungen, der noch dazu beim Deutschen Comedypreis als beste Comed-ySerie ausgezeichnet wurde. Ungeachtet dessen hat das Unternehmen allerdings schon vor einem Jahr angekündigt, sich aus den fiktionalen Eigenproduktionen zurückzuziehen. "Der Markt für Auftragsproduktionen im Serienbereich hat sich verändert. Im heutigen Überangebot ist es unglaublich schwierig mit einer beauftragten Serie einen spürbaren Push für unser Produkt zu bekommen", erklärte TV-Chef Arnim Butzen 2022 im DWDL.de-Interview.

Und so geht es bei "Oh Hell" weiter: Nachdem sie versehentlich einen Wald angezündet und so eine seltene Krötenspezies ausgerottet hat, ist der Aufenthalt in einer Tagesklinik Bewährungsauflage für die vom Glück vernachlässigte Hell. Dort trifft sie nicht nur auf den schweigsamen Janno, mit dem sie sich sofort verbunden fühlt, sondern gewinnt mithilfe unorthodoxer Behandlungstipps auch immer mehr Einfluss. Als ihre beste Freundin Maike sie um Hilfe für ihr Start-up bittet, scheint es für Hell endlich wieder bergauf zu gehen: Maikes Hauptinvestor ist von Hells unkonventioneller Art derart begeistert, dass er ihr die Projektleitung anvertraut. Doch wo Helene ist, lässt Chaos nicht lange auf sich warten.