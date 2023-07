Wo sich aktuell noch die Nerds tummeln, soll schon bald geheiratet werden: Wie jetzt bekannt wurde, startet am 10. August die neue ProSieben-Datingshow "Der Heiratsmarkt". Annemarie Carpendale moderiert das Format, das den Sendeplatz am Donnerstagabend übernimmt. Das Konzept: Eltern haben in der neuen Show die Partnerwahl für ihre Kinder in der Hand.

Auf dem "Heiratsmarkt", der auf der kroatischen Insel Hvar aufgebaut ist, verschaffen sich die Eltern zunächst einen Überblick über die Singles, ehe sie schließlich mit der oder dem Auserwählten und ihren oder seinen beiden Familienmitgliedern für einige Tage gemeinsam unter ein Dach ziehen. Dort hat das frisch zusammengeführte Paar Gelegenheit, sich unter der strengen Beobachtung der Angehörigen näher kennenzulernen und im besten Fall näher zu kommen, bis die Familien beim nächsten "Heiratsmarkt" vielleicht wieder komplett neu gemischt werden. "Es gab aber auch eine Mama, die war eindeutig selbst an ihrem potenziellen Schwiegersohn interessiert", verrät Annemarie Carpendale im Vorfeld schmunzelnd.

Spannend ist das Format nicht zuletzt mit Blick auf die Entstehungsgeschichte: In einem neuen Kooperationsmodell produziert und zeigt ProSieben als erster Sender weltweit die neue US-Datinghow, die international unter dem Lizenztitel "Marriage Market" vermarktet wird. Die Produktion entsteht dabei in enger Zusammenarbeit mit den Konzeptentwicklern und Lizenzgebern Fox Alternative Entertainment und wird aus dem "International Unscripted Format Fund" des US-Studios finanziert, der eigens für solche Kooperationsproduktionen aufgelegt wurde.

Um die deutsche Produktion des "Heiratsmarkts" kümmern sich die ProSiebenSat.1-Tochter Cheerio Entertainment und Fox Alternative Entertainment.