Während Sky Deutschland im fiktionalen Bereich die Notbremse gezogen hat und keine neuen Serien mehr beauftragen will (wir berichteten), gibt es neue Originals weiterhin aus den Genres Reality und Show. Für September hat Sky die Premiere eines neuen Showformats namens "Me & Myself" in Aussicht gestellt, in dem Moderator Michael Mittermeier Dieter Hallervorden anlässlich dessen 88. Geburtstags einmalig auf sein junges Ich treffen lassen will.

Nico Gammella, Executive Producer des neuen Sky-Formats: "Wir sind für unsere Non-Scripted Sky Originals immer auf der Suche nach neuen und innovativen Formaten. Mit unserem Produzenten SEO und unserem Technik-Partner Volucap, dem weltweiten Marktführer in Sachen Deepfake, haben wir eine Show erschaffen, die es so im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt."