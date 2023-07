Schon vor Wochen berichtete DWDL.de über anstehende Änderungen beim zu Sky gehörenden Streamer Wow. Nun gehen die neuen Angebote, zu denen inzwischen alle Details vorliegen, auch an den Start. Ähnlich wie die großen internationalen Streamer bietet Sky Deutschland bei Wow künftig ein günstigeres Einstiegsabo an, in dem allerdings Werbung enthalten ist. Im Monatsabo soll Wow Serien künftig 7,99 Euro kosten, Wow Serien & Filme schlägt mit 9,98 Euro zu Buche. Wer sich für sechs Monate an den Streamer bindet, erhält beide Pakete pro Monat sogar für nochmal zwei Euro weniger. Der günstigste Preis liegt demnach bei 5,99 Euro für Wow Serien. Wer sich also mit dem Werbe-Wow zufrieden gibt, kann nach Sky-Angaben im Vergleich zum bisherigen Abo bis zu einem Drittel einsparen.

Wow Sport ist natürlich teurer, da man sich hier auch am eher hochpreisigen Sky-Angebot orientieren muss. Im Zwölf-Monatsabo kostet das einfache Wow Sport 24,99 Euro, im Monatsabo knapp 30 Euro. Wow-Premium, das Bestandskundinnen und -kunden automatisch erhalten, kostet jeweils fünf Euro mehr. Dafür beinhaltet Wow Premium Full-HD-Bildqualität, die zeitgleiche Nutzung von zwei Geräten und Dolby 5.1 Surround Sound. Zudem spricht Sky nun von der Einführung einer neuen Benutzeroberfläche, schon kürzlich war bekannt geworden, dass sich Wow nun auch über den Browser streamen lässt.

Sarah Jennings ist bei Sky Deutschland Vice President von Wow. Sie glaubt, dass Sky mit Wow auf dem "besten Weg" sei, die "beliebteste Adresse des Landes für Streaming von hochwertigen Serien, Filmen und Live-Sport zu werden". Ihrer Meinung nach biete Wow nun ein "hervorragendes" Preis-Leistungsverhältnis und würde die Inhalte "für noch mehr Menschen zugänglich" machen.