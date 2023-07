Sat.1 befördert seine Back-Show "Das große Backen" mit der neuen Staffel in die Primetime, das hat der Sender jetzt angekündigt. Die neue, elfte Staffel ist demnach ab dem 30. August immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Wie schon in den zurückliegenden Jahren besteht die Staffel aus acht Folgen, die Tower Productions produziert hat.

Der Schritt in die Primetime ist durchaus mit einem Risiko verbunden, war "Das große Backen" am Sonntagvorabend zuletzt doch für konstant hohe Quoten gut. Im Schnitt wurde die letzte Staffel von rund eineinhalb Millionen Menschen gesehen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 12,4 Prozent. Das muss Sat.1 in der Primetime am Mittwochabend erst einmal zusammenbringen.

Und es gibt durchaus Gründe, die gegen eine Verlegung der Sendung in die Primetime sprechen. 2014 holte Sat.1 das Format schon einmal in den Abend - nachdem die Quoten dort im Vergleich zum Vorabend deutlich zurückgegangen waren, verfrachtete man es aber wieder zurück in den Vorabend - wo es seit 2015 sehr erfolgreich lief. Nun geht man das Risiko also erneut ein.

Zu Beginn des Jahres lief der Ableger "Das große Promibacken" mittwochs in der Primetime, damit lief es für Sat.1 vergleichsweise gut. Die durchschnittliche Reichweite lag bei etwa 1,57 Millionen und in der Zielgruppe kam die Reihe auf 8,3 Prozent Marktanteil. Allerdings bedeuteten diese Werte auch einen großen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. 2022 sahen noch mehr als 2 Millionen Menschen zu und der Marktanteil lag bei mehr als 11 Prozent. Und auch "Das große Backen - Die Profis" verlor zuletzt am Sonntagvorabend im Vergleich zum Vorjahr an Zugkraft.

Die neuen Primetime-Folgen des Originals werden wie gehabt von Enie van de Meiklokjes moderiert. Als Juroren fungieren erneut Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Traditionell startet die Staffel der Tortenshow mit dem Lieblingsrezept der Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker. In der ersten Folge gibt es unter anderem eine Schwarzwälder Torte, einen Vanille-Cheesecake mit Erdbeer-Rosmarin-Gelee oder einen Lime Pie mit Malzkakao-Mürbteig, Macadamia-Crunch und abgeflämmtem Baiser. Der Sieger oder die Siegerin der Show erhält 10.000 Euro sowie ein eigenes Backbuch.