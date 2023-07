Erst am Samstag hat das ZDF eine neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" ausgestrahlt. Mit den Quoten kann man in Mainz zufrieden sein, sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum sah es richtig gut aus (DWDL.de berichtete). Überhaupt hat sich die von Bavaria Entertainment produzierte Musikshow nach dem Start im September 2021 aus dem Stand heraus beim Sender etabliert.

Neben einer weiteren Ausgabe der Show im November dieses Jahres, wird Sänger und Moderator Giovanni Zarrella demnächst aber auch noch eine andere Show im ZDF moderieren. Wie der Sender jetzt nämlich bekanntgegeben hat, wird Zarrella eine Musikshow zu Ehren von Roland Kaiser präsentieren. Der feiert im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum.

In "50 Jahre Roland Kaiser" soll Zarrella unter anderem auf die "außergewöhnliche Erfolgsgeschichte" von Roland Kaiser zurückblicken und ein "abwechslungsreiches Programm mit den größten Hits, gesungen von Künstlerkolleginnen und -kollegen" präsentieren. Die Rede ist darüber hinaus von "exklusiven Live-Momenten und vielen hochkarätigen Gästen". Anzunehmen ist, dass auch Roland Kaiser persönlich vorbeischauen wird.

Die Show wird allerdings nicht live gezeigt, sondern am 16. Dezember in der Baden-Arena in Offenburg aufgezeichnet. Rund drei Stunden plant das ZDF für die Kaiser-Show ein, die Ausstrahlung soll Anfang des kommenden Jahres erfolgen. Kaiser und Zarrella kennen sich bereits: Als der Schlagersänger im vergangenen Jahr in seiner ZDF-Show zu Gast war, sangen die beiden zusammen "Extreme" von Roland Kaiser, der Song basiert auf einem italienischen Original. Auch Anfang dieses Jahres war Kaiser dann noch einmal Gast in der "Giovanni Zarrella Show".