Mit Thomas Wagner verlässt zum Jahresende ein ausgewiesener TV-Kenner ProSiebenSat.1, den Abschied des Chef-Vermarkters von Seven.One Media hat der Konzern am Dienstag bekanntgegeben. Die Trennung erfolge demnach auf eigenen Wunsch Wagners. Der Nachfolger von Wagner steht bereits fest: Es ist Carsten Schwecke, der bereits zum 15. Oktober Vermarktungschef der Seven.One Entertainment Group wird. Schwecke war bis Ende 2022 CEO von Axel Springer All Media und Media Impact.

Bei ProSiebenSat.1 wird Schwecke künftig den gesamten AdMonetization-Bereich des Unternehmens leiten und damit sämtliche Vermarktungsthemen der Seven.One Entertainment Group verantworten. ProSiebenSat.1 bezeichnet Schwecke als "ausgewiesenen Digitalvermarktungs-Experten", der die Vermarktungsangebote der Gruppe weiterentwickeln und die Vermarktung von Joyn als zentrale Entertainment-Plattform intensivieren sowie das Angebot datenbasierter Werbeprodukte ausbauen soll.

Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt zum Wechsel des Vermarktungschefs: "Mit Carsten Schwecke an der Spitze unseres AdMonetization-Bereichs werden wir mit seiner Digital-Expertise unsere Führungsposition im Bereich innovativer Werbelösungen weiter ausbauen und einen besonderen Fokus auf Werbeangebote auf Joyn legen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Mein großer Dank gilt Thomas Wagner, der über viele Jahre die Seven.One Media zum innovativsten Vermarkter Deutschlands gemacht hat. Thomas hat etwa Addressable TV nach Deutschland gebracht. Zudem hat Thomas ein junges dynamisches Führungsteam innerhalb unseres Vermarkters Seven.One Media etabliert, das gemeinsam mit Carsten Schwecke die Vermarktung weiterentwickeln wird. Ich bedanke mich herzlich für seinen wegweisenden Einsatz und die zukunftsorientierte Führung der Seven.One Media und wünsche ihm für die Zukunft nur das Allerbeste."

Carsten Schwecke sagt zu seinen kommenden Aufgaben: "Die Vermarktungsangebote der Seven.One Entertainment Group sind branchenweit führend – im TV und auf den digitalen Plattformen. Mit Joyn und dem klaren Fokus auf AVoD hat das Unternehmen ein hochattraktives Angebot für den Werbemarkt im Streaming-Bereich. Vermarktungslösungen rund um Joyn, Advanced TV und datengetriebene Produkte werden wir mit hohem Tempo weiter ausbauen. Auf diese neue Herausforderung freue ich mich sehr!"

Für Thomas Wagner ist es ein Abschied nach langer Zeit, er hat vor rund 25 Jahren beim Konzern angedockt. "In der Zeit haben wir die TV- und Digital-Vermarktung zusammengeführt, uns an AdTech-Unternehmen beteiligt, Advanced TV gestartet und so die TV-Vermarktung neu erfunden", sagt er. "Wir – das heißt gemeinsam mit meinem tollen Team in der Geschäftsführung und allen Mitarbeiter:innen der unterschiedlichsten Vermarktungs-Units. Darauf bin ich, ausnahmsweise mal ganz unbescheiden, wirklich stolz. Jetzt – nach einem Vierteljahrhundert – habe ich mich dazu entschieden ‚Servus‘ zu sagen, um mich Themen zu widmen, die bisher zu kurz kamen. Der Seven.One Entertainment Group und insbesondere der Seven.One Media wünsche ich nur das Beste."

Der Wechsel an der Vermarktungsspitze kommt zu einem für den Konzern schwierigen Zeitpunkt. Der Werbemarkt ist schon seit einiger Zeit unter Druck und sorgt bei vielen Unternehmen für sinkende Einnahmen. Auch deshalb hat ProSiebenSat.1 vor einigen Tagen ein umfassendes Sparprogramm angekündigt (DWDL.de berichtete). Die TV-Vermarkter gehen bislang von einer Erholung des Werbegeschäfts gegen Ende des Jahres aus. Sicher ist das aber längst nicht. Carsten Schwecke übernimmt also zu einem Zeitpunkt das Ruder, in dem womöglich erst einmal sein Krisenmanagement gefragt sein könnte.