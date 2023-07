Erst seit wenigen Wochen ist "Newstime" die zentrale Nachrichtenmarke der Sender der Seven.One Entertainment Group. Nun wird man unter diesem Label eine neue Interview-Reihe einführen. "Newstime Spezial: Wo steht Deutschland?" ist erstmals am Sonntag, den 20. August, um 19:45 Uhr zu sehen - und das zeitgleich bei ProSieben und in Sat.1. Dadurch erhofft man sich augenscheinlich ein deutliches Plus an Aufmerksamkeit.

Zum Auftakt in die neue Reihe haben die beiden Sender auch einen gewichtigen Gast angekündigt. Bundeskanzler Olaf Scholz kommt in die Sendung, um sich den Fragen von "Newstime"-Chefreporterin Charlotte Potts und Hauptstadtstudio-Leiter Heiko Paluschka zu stellen. Weitere Gespräche der neuen Reihe sollen im Spätsommer und Herbst folgen. Genaue Termine oder Gäste haben ProSieben und Sat.1 bislang aber noch nicht angekündigt.

Mit Olaf Scholz will man jedenfalls über die Arbeit der Regierungskoalition sowie die Auseinandersetzungen innerhalb der Ampel sprechen. Außerdem soll es um den Fachkräftemangel in Deutschland und die Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg gehen.

Für die Sender dürfte die Interview-Reihe auch der Versuch sein, die neue, übergreifende Marke "Newstime" in den Köpfen der Menschen zu verankern. Zwar ist sie auf den verschiedenen Sendern täglich mit klassischen Nachrichten-Sendungen on Air, durch Spezial-Ausgaben oder Reihen unter diesem Label erhofft man sich sicherlich auch einen Push für die Marke. Sven Pietsch, der Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group, erklärte erst vor wenigen Wochen, man wolle "Newstime" als "Gütesiegel für verständlichen und wertungsfreien Qualitätsjournalismus in der deutschen Nachrichtenlandschaft" etablieren.