Mit einem Augenzwinkern träumte man dort einst groß: „Hollymünd“ hieß eine sommerliche Live-Show mit Festivalcharakter, mit die der WDR ab 1987 sein Produktionsgelände am westlichen Stadtrand von Köln stolz zur Geltung bringen wollte, wo doch dort seit 1985 mit großen Investitionen in Sets und Kapazitäten auch die „Lindenstraße“ produziert wurde. Seit dem Ende eben dieser Serie wurde die Zukunft des WDR-Standorts fraglich. Bis heute werden dort Sendungen wie „Kölner Treff“ oder „Frag doch mal die Maus“ produziert. Auch der aus der GEZ hervorgegangene Beitragsservice sitzt mit hunderten Mitarbeitern dort.

Zweifelsohne macht es aber einen Unterschied, ob das Gelände - zum Teil ungenutzt - dem WDR gehört oder künftig von einer mit dem Studio-Geschäft vertrauten Firma bewirtschaftet wird. Auf Anfrage bestätigt der WDR die Recherchen von DWDL.de. Eine Sprecherin teilt mit: „Wir können bestätigen, dass der WDR und die Bavaria Studios GmbH eine Nutzung von WDR-Studioflächen in Bocklemünd durch die Bavaria Studios vereinbart haben. Da der Mietvertrag dem WDR-Verwaltungsrat noch zur Zustimmung vorgelegt wird, bitten wir um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen können.“

Dass Bavaria Studios über den eigenen Standort in Geiselgasteig hinaus expandiert, dürfte auch die Medienpolitik auf den Plan rufen. Anders als bei Studio Hamburg, die vor Jahren mit der Expansion nach Berlin, dem Betrieb und Ausbau der Studios in Adlershof Mitte der 2000er eine brachliegende Infrastruktur und damit den Standort reaktivierten, mischt Bavaria Studios in Köln jetzt in einem jahrzehntelang von privaten Anbietern geprägten Wettbewerb mit. Ein Preiskampf in schwierigen Zeiten - für MMC und EMG Germany keine erfreuliche Situation.

Und genau dieses Format zieht jetzt nach neun Staffeln um: Seit 2014 entstand die von Endemol Shine Germany für Sat.1 produzierte Realityshow im Studio-Komplex Coloneum der MMC in Köln-Ossendorf. Die nächste Staffel, die im Herbst laufen soll, wird nun aber im zwei Kilometer entfernten Bocklemünd entstehen. Das bestätigt am Mittwochvormittag auf Anfrage auch Sat.1-Sprecher Christoph Körfer: „Bei ‚Promi Big Brother‘ wird dieses Jahr vieles neu. Und doch vertraut. Big Brother wird Köln treu bleiben und zieht nach Köln-Bocklemünd.“