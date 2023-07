ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte an den deutschen Spielen der Hockey-Europameisterschaft gesichert. Gezeigt werden die Partien der deutschen Nationalmannschaften der Frauen und Männer bei den in Mönchengladbach stattfindenden EuroHockey Championships allerdings zunächst nur online: Wie ARD und ZDF mitteilten, sollen die Vorrundenpartien ebenso wie ein mögliches Halbfinale im Livesteam auf sportschau.de und sportstudio.de sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF übertragen werden. Immerhin: Sollten die deutschen Teams die Finalspiele erreichen, gibt es diese im linearen Programm von ARD und ZDF zu sehen.

"Schon bei der letzten Hockey-EM waren die deutschen Teams sehr gut in Form - beide sind nur knapp an der Goldmedaille gescheitert. Dass es in diesem Jahr eine EM zu Hause in Deutschland gibt, kommt den Mannschaften sicherlich entgegen", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Wir freuen uns deshalb besonders, dass wir die Hockey-Damen in diesem Turnier live begleiten können, und vielleicht gibt es dann ja am 26. August ein Finale mit deutscher Beteiligung live im Ersten."

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Bei der Heim-EM können Deutschlands Hockeyspielerinnen und Hockeyspieler erneut zeigen, was sie zur erfolgreichen europäischen Hockey-Nation macht. Auf sportstudio.de werden wir die EM-Spiele des deutschen Männer-Teams übertragen, das im Januar den Weltmeistertitel in Indien holte. Und wenn die deutsche Mannschaft auch das EM-Finale erreicht, ist das am 27. August live im ZDF zu sehen – an einem Sendetag, an dem die sportliche Vielfalt unsere Berichterstattung prägt: mit dem Schlusstag der Leichtathletik-WM, mit der Kanu-WM, der Basketball-WM und der Deutschland-Tour der Radprofis."

Die Hockey-Europameisterschaften der Damen und Herren finden vom 18. bis zum 27. August 2023 in Mönchengladbach statt. Reporter der Hockey-Spiele in der ARD ist Christian Blunck, für das ZDF kommentiert Adrian von der Groeben. Bei den Herren geht das deutsche Team, aktuell Weltmeister und Vize-Europameister, als einer der Favoriten ins Turnier, die deutschen Frauen sind sowohl Vize-Europameisterinnen als auch WM-Vierte und hoffen nun auf den großen Coup vor heimischem Publikum.

Turnier-Pass bei Sport1 Extra

Wer die Hockey-EM in Gänze sehen möchte, kann dies derweil bei Sport1 Extra tun. Auf der Streaming-Plattform von Sport1 werden sämtliche Spiele des Turniers zu sehen sein, wie jetzt bekannt wurde. Konkret wird ein Turnierpass angeboten, der zum Preis von 19,99 Euro alle Übertragungen umfasst. "Wir sind im August die Anlaufstelle für die deutschen Hockey-Fans und zeigen zur Heim-EM alle 40 Live-Partien auf Sport1 Extra. Damit schaffen wir dem Turnier eine tolle Bühne", sagte Annika Rody, Director Media Rights bei Sport1.