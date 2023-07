Die Internationalen Eyes & Ewars Awards feiern in diesem Jahr ein Jubiläum: Bereits zum 25. Mal werden kreative, innovative und effektive Design-, Promotion- und Markenkommunikationsmaßnahmen geehrt. Inzwischen steht auch der Termin fest: Im Vorfeld der Medientage München wird die Verleihung am Montag, den 23. Oktober stattfinden. Als Location dient das Filmtheater Sendlinger Tor.

© Eyes & Ears of Europe Corinna Kamphausen

Die Einreichungsphase für die Eyes & Ears Awards, deren Designpaket diesmal von RTL Deutschland beigesteuert wird, ist in diesen Tagen zu Ende gegangen. "Ich bin begeistert, dass sich so unterschiedliche europäische Teams engagieren", so Kamphausen. "Damit sind wir so europäisch wie lange nicht. Von Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Großbritannien, den Niederlanden bis hin zu Dänemark und der Ukraine haben Agenturen und Sender teilgenommen. In diesem umfangreichen Spektrum zeigt sich die Europaidee, für die wir stehen."

Am Tag der Preisverleihung finden in diesem Jahr übrigens auch die Eyes & Ears in München wieder statt. Bei der Konferenz werden sich Medienprofis treffen, um über aktuelle Trends der Branche zu sprechen.