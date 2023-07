Eigentlich ist das Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar längst vergessen. Doch demnächst werden noch einmal alte Wunden aufgeschürft: Wie jetzt bekannt wurde, wird Prime Video die bereits im vergangenen Jahr angekündigte Dokumentation "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" ab dem 8. September exklusiv in mehr als 240 Ländern verfügbar machen. Und auch wenn die DFB-Elf schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten musste, sind immerhin vier Folgen entstanden.

Die Dokumentation folgt Trainer Hansi Flick, den Spielern und den DFB-Funktionären nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Platzes. Versprochen werden "tiefergehende Einblicke in den Alltag und die internen Abläufe der Herren-Nationalmannschaft". Der langjährige ZDF-Kommentator Béla Réthy führt mit seiner Stimme durch die Serie.

Bei der neuen "All or Nothing"-Doku handelt es sich um eine Produktion von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit UFA Documentary und in Koproduktion mit Stero Films. Regie führte Christian Twente ("Der Anschlag"), begleitet durch den Creative Producer Matthias Bittner ("Krieg der Lügen"). Die Kamera führen Martin Christ und Markus Bieß. Produzent der UFA Documentary ist Marc Lepetit, Executive Producer seitens der UFA sind Nico Hofmann und Sebastian Werninger, Co-Executive Producer ist Hannes Heidenreich von Stereo Films.

Als Regisseur sei es "ein Privileg und eine Herausforderung zugleich, einen unverfälschten Einblick in die Herzkammer der deutschen Fußballnationalmannschaft zu bekommen", so Christian Twente, der nun dennoch eine Tragödie erzählen muss. "Dank der Offenheit der Nationalspieler, des DFB und des Vertrauens von Hansi Flick in unser Team konnten wir trotzdem jeden Moment dokumentieren. Nur so konnte eine packende Doku-Serie entstehen, die zeigt, was wirklich in Katar geschah - und dass deren Helden nicht nur Fußballer, sondern auch Menschen sind."