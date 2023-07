RTL+ hat den Ausstrahlungstermin für die dritte Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" bekanntgegeben: Der Streamingdienst wird ab dem 17. August gleich 20 neue Folgen der Datingshow zeigen, deren Moderation erneut Sophia Thomalla übernimmt. In einer weiteren Episode kommt es schließlich zum Wiedersehen der Kandidatinnen und Kandidaten.

Gedreht wurde die neue Staffel auf Koh Samui, wo - so verspricht es RTL+ - um die Wette geflirtet. Die Flirtenden sind jedoch keine Unbekannten, sondern haben bereits in verschiedenen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht. Der Clou: Nur wenn alle ihr Perfect Match finden, gewinnen sie am Ende gemeinsam ein Preisgeld. Die Produktion übernimmt RTL Studios.