Bei der geplanten Vermietung des WDR-Geländes in Köln-Bocklemünd an Bavaria Studios komme es auf Transparenz an, bekräftigen medienpolitische Sprecher*innen von SPD und Linke sowie die CDU-geführte Staatskanzlei in Düsseldorf. Kritischere Töne kommen von der FDP.