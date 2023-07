am 28.07.2023 - 18:42 Uhr

RTL wird auch am kommenden Montag zur besten Sendezeit wieder sein Programm ändern. Wie der Privatsender angekündigt hat, ist für 20:15 Uhr ein 15-minütiges "RTL aktuell Spezial" geplant, in dem der Sommerurlaub die derzeitigen Wetterverhältnisse zum Thema gemacht werden. Der Untertitel: "Deutschland macht Ferien - Zwischen kühlem Norden und heißem Süden".

Nachrichtenmoderator Maik Meuser spricht in der Sondersendung mit Reiseexperte Ralf Benkö sowie Reportern über die Ferienstimmung der Deutschen, während Reisen immer teurer wird. Dabei geht es um die Frage, wie der Traumurlaub trotz knappem Reisebudget klappt, was die aktuellen Reisetrends sind und wie die Lage an den Flughäfen ist.

Erst am vergangenen Montag hatte RTL mit einer Sondersendung zu den Waldbränden auf Rhodos einen überzeugenden Marktanteil von 13,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. Einige Tage zuvor verzeichnete ein Special über die "Extremhitze am Mittelmeer" ähnlich gute Quoten.

Durch das neuerliche "RTL aktuell Spezial" verschiebt sich der Start von "Undercover Boss" auf 20:30 Uhr, "RTL Direkt" folgt mit einer leicht verkürzten Ausgabe um 22:30 Uhr. Das "Extra Spezial" startet indes um 22:45 Uhr und befasst sich mit der "Jagd auf die SMS-Betrüger". Die Reportage befasst sich mit der Masche von Kriminellen, die sich per WhatsApp oder SMS unter einer "neuen" Nummer als Kinder ausgeben, um an das Geld der Eltern zu kommen.