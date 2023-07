am 30.07.2023 - 14:59 Uhr

Mit kurzen und knappen Worten hat sich das ZDF von Jan Böhmermann distanziert. Der Satiriker, der für den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender das "ZDF Magazin Royale" moderiert, hatte vor wenigen Tagen mit einem Tweet polarisiert, in dem er die CDU als "Nazis mit Substanz" bezeichnete.

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Gordon Schnieder hatte ZDF-Intendant Norbert Himmler daraufhin aufgefordert, sich von Böhmermann zu distanzieren. Es bedürfe "dringend und umgehend einer offiziellen Stellungnahme von Ihnen, die deutlich macht, dass solche Äußerungen nicht mit dem Codex des ZDF vereinbar sind", so Schnieder in einem Schreiben, aus dem die dpa zitierte.

Inzwischen hat der öffentlich-rechtliche Sender reagiert, auch wenn sich Himmler selbst nicht öffentlich zu Wort meldete. "Das ZDF distanziert sich von der Äußerung Böhmermanns", erklärte das ZDF gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Der Tweet ist eine private Äußerung von Jan Böhmermann, die in keinem Zusammenhang mit einer Produktion des ZDF steht. Das Schreiben von Herrn Schnieder ist eingegangen und wird selbstverständlich beantwortet.“

In Anspielung an das umstrittene ZDF-"Sommerinterview" mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz hatte Böhmermann auf Twitter geschrieben: "Keine Sorge, die Nazis mit Substanz wollen nach aktuellem Stand voraussichtlich nur auf kommunaler Ebene mit Nazis zusammenarbeiten.“ In einem anderen Zusammenhang hatte Merz seine Partei zuvor als "Alternative für Deutschland mit Substanz" bezeichnet - eine Aussage, die auch innerhalb der Union auf Kritik gestoßen war.