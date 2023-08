Auf zuversichtliche Nachrichten bezüglich der Produktion der Medical-Serie "KraNK" zu Beginn dieser Woche, folgt nun die offizielle Bestätigung: Die einst von Sky bestellte Serie aus dem Hause Real Film Berlin GmbH und Violet Pictures UG, die wegen des Fictions-Stopps von Sky Deutschland wochenlang in der Luft hing, wird definitiv produziert. Die Dreharbeiten starten, wenn auch mit leichter Verzögerung, am 21. August. Dass die Serie nun dennoch umgesetzt wird, liegt an ZDFneo. Der Sender hat sich die exklusiven DACH-Rechte an dem Format gesichert, das vom Alltag in der Notaufnahme des Krankenhauses Neukölln, "eine der härtesten Kliniken Deutschlands", erzählt. Heißt auch: In der DACH-Region wird das Format nicht auf Sky zu sehen sein. Das hat Sky nun gegenüber DWDL.de bestätigt.

Produzenten sind Alexis von Wittgenstein und Hennig Kamm, Geschäftsführer der Real Film Berlin. "Wir freuen uns, dass 'KraNK' wenige Wochen vor Drehbeginn bei ZDFneo ein neues Zuhause gefunden hat", sagte Henning Kamm und fügte an: "Im Falle eines Produktionsstopps hätten 200 Personen für die zweite Jahreshälfte neue Beschäftigungen suchen müssen." ZDFneo-Senderchefin Jasmin Maeda spricht im Zusammenhang mit der kommenden Medical von einem Portfolio-Ausbau.



Gedreht werden soll die erste Staffel von "KraNK" bis Dezember 2023 in Berlin, eine Ausstrahlung scheint somit im Jahr 2024 wahrscheinlich. Samuel Jefferson ist der Headautor des Formats und hat die Geschichten somit zusammen mit seinem Team erdacht. Regie führen Fabian Möhrke und Alex Schaad. Und auch die Besetzung von "KraNK" steht schon fest.

Haley Louise Jones, Slavko Popadic, Şafak Sengül, Aram Tafreshian und Bernhard Schütz gehören zum Ensemble der Serie. Das Zustandekommen des Projekts ermöglicht nun eine gemeinsame Finanzierung von Sky Studios und ZDFneo. Sky Studios bzw. NBCUniversal Global Distribution als Weltvertrieb halten die Rechte an "KraNK" außerhalb der DACH-Region.