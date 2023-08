Wie geht es weiter bei All3Media? Nachdem sich ITV rund um eine mögliche Übernahme des Produktions- und Vertriebshauses jüngst vorerst selbst wieder aus dem Rennen nahm (DWDL.de berichtete), soll die Suche nach einem neuen Eigentümer im September wieder aufgenommen werden. Das berichtet der US-Branchendienst "Variety" - und nennt zugleich mögliche Kaufinteressenten.

Demnach wird erwartet, dass der französische Konzern Mediawan, der auch einen Minderheitsanteil am deutschen Unternehmen Leonine hält, ein Angebot zum Kauf von All3Media unterbreiten wird. Mediawan wird nachgesagt, seine Präsenz in englischsprachigen Märkten ausweiten zu wollen.

Daneben sagt "Variety" auch Banijay ein Interesse nach. Insbesondere im fiktionalen Bereich könnte der Produktionsriese durch All3Media noch einmal an Fahrt gewinnen. Schon in der jüngeren Vergangenheit hatte sich Banijay verstärkt auf dem britischen Markt engagiert und etwa den "Chloe"-Produzenten Mam Tor Productions erworben und eine Minderheitsbeteiligung an der Produktionsfirma Rabbit Track übernommen.

Ins Spiel um All3Media wird auch Sony Pictures gebracht. Zuletzt war das Unternehmen allerdings verstärkt auf die Bremse getreten: In Deutschland verkaufte Sony im vergangenen Jahr sein hiesiges Produktionsgeschäft an Banijay und auch die von Sony betriebenen deutschen Pay-TV-Sender sollen wohl schon bald den Besitzer wechseln.

Weltweites Produktions-Netzwerk

Aktuell ist All3Media im Besitz von Warner Bros. Discovery und Liberty Global. Beide hatten den Konzern, zu dem weltweit etwa 50 verschiedene Produktionsfirmen gehören, vor neun Jahren für rund 670 Millionen Euro gekauft. Neben "The Traitors" - aktuell wohl dem weltweit am heißesten gehandelten Format-Hit - produzierten All3Media-Unternehmen Formate wie "Gogglebox", "Call the Midwife", "The Circle", "Undercover Boss" oder auch "Fleabag".

In Deutschland sind Produktionsfirmen wie Filmpool samt Töchtern, south & browse, idtv, The Fiction Syndicate und Tower Productions oder auch die Digital-Unit Little Dot Studios Deutschland Teil von All3Media.