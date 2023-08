Die ARD hat für ihre Mediathek ein neues Format mit Ralf Moeller angekündigt. Dabei soll es sich nach ARD-Angaben um die erste Woodcarving-Challenge-Show im deutschsprachigen Raum handeln: Sechs rund halbstündige Ausgaben von "Motorsägen Masters" sollen ab dem 16. September zur Verfügung gestellt werden. Die Beauftragung der Sendung erfolgte innerhalb der ARD von HR und SWR.

In der Sendung sollen kreative Kettensägerschnitzerinnen und -schnitzer gegeneinander antreten, Ihre Aufgabe ist es, unter Zeitdruck "imposante Kunst" zu erschaffen. Sylvia Itzen, eine deutsche Carverin und Künstler Tim Bengel übernehmen neben Moeller den Job in der Jury. Die ARD verspricht Magie, Adrenalien und "Magie und Holz". Wer am Ende "Motorsägen Master" wird, gewinnt 10.000 Euro.

Ebenfalls im September an den Start gehen wird übrigens die von Aurel Mertz produzierte Show "Das große Menschenraten", in der Lea Wagner als Moderatorin zu sehen sein wird. In jeder Folge treten der selbsternannte Ratebaron Aurel Mertz und zwei prominente Gäste gegeneinander an, um herauszufinden, wer das beste Gespür in Sachen Menschenkenntnis hat. Sechs Folgen wurden aufgezeichnet, zu sehen gibt es das Format auf Abruf ab dem 9. September. Als Gäste sind unter anderem Parshad, Alli Neumann, Nilam Farooq, Mirella Precek, Phenix Kühnert, Felix Kroos, Pierre M. Krause, Eko Fresh, Tim Schäcker und Simon Gosejohann angekündigt.