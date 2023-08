am 03.08.2023 - 08:22 Uhr

Zwei Staffeln lang sendete Sat.1 die von Fabiola produzierte Spielshow "99 – Eine:r schlägt sie alle!" am Freitagabend. Die beiden ersten Staffeln des Formats waren dabei durchaus erfolgreich. Über zehneinhalb Prozent bei den klassisch Umworbenen sicherte sich etwa die erste Runde bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt, immerhin noch um die 9,4 Prozent der Nachfolger im Sommer 2022. Die dritte Staffel, die Sat.1 dann erstmals nicht mehr im Sommer, sondern im Frühjahr 2023 an den Start schickte und zudem nicht mehr auf den gewohnten Freitag legte, sondern auf den Montagabend, hielt mit diesen Ergebnissen nicht mit.

Im Schnitt sicherte sich das Format im Februar und März nur um die sechseinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die vierte Staffel soll nun dennoch erneut montags auf Sendung gehen. Der Sender plant sie ab dem 21. August ein. Die Moderation und somit auch den Kommentar der verschiedenen Spiele übernehmen auch diesmal wieder Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld. "Schmiso" wird im Spätsommer und Herbst somit auf etlichen Sendern präsent sein.



"99" macht er für Sat.1, Football für RTL, Fußball für Sky und Handball für den Ende August startenden Streamer Dyn. Zurück aber zu "99" – die Regeln des Formats haben sich auch in Staffel vier nicht verändert. Es geht um den Gewinn von 99.000 Euro. Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht Letzter zu werden, muss nur ein Spiel, nämlich Spiel 99, gewinnen, um den Geldgewinn mit nach Hause zu nehmen.

Leichte Veränderungen gibt es Ende August auch dienstags. Mitte August verabschiedet sich zunächst der "NCIS"-Ableger aus Hawaii. Ab dem 22. August kehren dann frische Folgen von "Navy CIS" um 20:15 Uhr und "Navy CIS: L.A." um 21:15 Uhr ins Programm des Privatsenders zurück. Das Spin-Off aus L.A. ist sogar in Doppelfolgen eingeplant. So verschiebt sich der Start von "Bull" an diesem Tag auf 23:15 Uhr.