Acht neue Folgen der Gründershow "Die Höhle der Löwen" hat Vox für den Spätsommer und Herbst in Aussicht gestellt. Die neue Staffel des Formats soll demnach am Montag, 28. August zur besten Sendezeit an den Start gehen. Jeweils donnerstags und erstmals am 31. August wird VoxUp die Folgen um 20:15 Uhr wiederholen. Dann werden Gründerinnen und Gründer ihre Ideen wieder vor den "Löwen" pitchen – darunter sollen in der anstehenden Staffel auch prominente Gesichter sein.

Im Frühjahr erreichte "DHDL" im Vox-Programm, trotz etwas rückläufigem Interesse, mit Zielgruppen-Durchschnittsquoten von im Schnitt um die zwölf Prozent weiterhin hervorragende Ergebnisse.