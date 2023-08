am 03.08.2023 - 11:56 Uhr

Investments eines großen Medienunternehmens in kleinere Unternehmen, die dann mit entsprechender Media-Power groß gemacht werden sollen - dieses Geschäftsmodell kannte man bislang vor allem von ProSiebenSat.1, wo die Modelle "Media-for-Equity" und "Media-for-Revenue" schon seit Jahren erprobt sind. Im März kündigte dann aber auch RTL Deutschland an, in dieses Geschäft einsteigen zu wollen und gründete dafür RTL Ventures.

Knapp fünf Monate nach dem Start kommt es nun zu einem ersten Deal: RTL Ventures investiert ind as Berliner Start-up Marta und gibt nicht nur frisches Kapital, sondern auch Media-Volumen bei der Ad Alliance. Zu den genauen finanziellen Details hat man Stillschweigen vereinbart. Man dürfte in den kommenden Monaten aber in jedem Fall auf den Sendern von RTL Deutschland häufiger über Werbung für Marta stolpern.

Das 2020 gegründete Unternehmen Marta betreibt eine digitale Plattform, die Familien mit betreuungsbedürftigen Angehörigen und selbständige Betreuungskräfte miteinander verbinden will. "Das größte Problem von Familien ist, dass sie nicht wissen, an wen sie sich bei Bedarf nach häuslicher Betreuung wenden können - das werden wir ändern", sagt Marta-Marketingchef Leo van Gemmern.

Beate Koch, SVP Growth & Investments RTL Deutschland, erkläutert: "Wir investieren hier in einen absoluten Wachstumsmarkt, der weitestgehend unabhängig von der Konjunktur und durch den demografische Wandelgeprägt ist. Laut Studien werden bis 2035 mehr als 120.000 Pflegekräfte allein in Deutschland fehlen. Hier positioniert sich Marta und will den stark fragmentierten und intransparenten Markt für die Vermittlung der häuslichen 24-Stunden Betreuung transparent und für alle Beteiligte fair und sicher gestalten. Das Team, die Investoren und das Feedback der ersten Kunden und Betreuungskräfte sind hervorragend und wir freuen uns marta zusammen mit anderen Investoren zukünftig zu begleiten."

Ute Henzgen, General Director Sales Ad Alliance Unit 3, ergänzt: "Marta ist ein digitales Unternehmen mit absoluten Wachstumspotenzial. Für die breit aufgestellten Dienstleistungen von Marta für Unterstützungsbedürftige jeden Alters liefert unser Medien-Portfolio die idealen Zielgruppen und damit den besten Hebel. Gerade TV schafft es, innerhalb kurzer Zeit Bekanntheit aufzubauen und die Performance der Plattform zu pushen. Wir freuen uns sehr darauf, diese Wachstumsgeschichte mit unserer langjährigen Erfahrung, die mein Team und ich über die letzten 10Jahre in der Zusammenarbeit mit digitalen Startups gesammelt haben, mit marta weiterzuentwicklen."