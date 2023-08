am 03.08.2023 - 13:38 Uhr

Die "Landlust" war lange Jahre ein echtes Phänomen im deutschen Zeitschriftenmarkt: Während ringsherum die Auflagen einbrachen, eilte das Magazin aus dem Landwirtschaftsverlag Münster von Rekord zu Rekord. 2016 brachte der Münsteraner Verlag seinen Erfolgstitel ebenso wie "Einfach Hausgemacht" in ein Joint Venture mit Gruner + Jahr ein, das seinerseits die Titel "Essen & Trinken", "Essen & Trinken für jeden Tag" und "Living at Home" beisteuerte. Inzwischen kamen auch noch "Land & Berge", "Flow" und "Landlust Zuhaus" zum Portfolio dazu.

Als RTL-Boss Thomas Rabe vor einigen Monaten Tabula Rasa machte und ankündigte, sich von einem erheblichen Teil des Zeitschriftenportfolios zu trennen, stellte er auch den Anteil an diesem Joint Venture, das auf den Namen Deutschen Medienmanufaktur hört, zum Verkauf. Wie zuletzt schon erwartet, übernimmt der Landwirtschaftsverlag Münster nun auch die RTL-Anteile und wird somit Alleineigentümer.

Das bietet sich für den Münsteraner Verlag schon deshalb an, weil die Deutsche Medienmanufaktur wirtschaftlich offenbar ziemlich gut dasteht. Unter der Leitung der Geschäftsführer Malte Schwerdtfeger und Alexander von Schwerin sei der Verlag stetig gewachsen und habe selbst "bei zuletzt schwierigeren Marktbedingungen weiterhin nahezu konstante Umsätze und sehr gute Ergebnisse erwirtschaften" können - um so überraschender also, dass RTL aussteigt. Das Kartellamt hat dem Vorhaben bereits zugestimmt, zu den wirtschaftlichen Details gab man keine Details bekannt.

Friedrich Steinmann, Aufsichtsratsvorsitzender des Landwirtschaftsverlags Münster sagt: "Wir freuen uns darauf, die DMM erfolgreich weiterzuentwickeln. Es waren gute und erfolgreiche Jahre, die wir gemeinsam mit Gruner + Jahr in der DMM erlebt haben. Das Miteinander wurde von einem partnerschaftlichen Verhältnis getragen. Nun blicken wir nach vorn und freuen uns, die Erfolgsgeschichte der DMM unter dem Dach des Landwirtschaftsverlags Münster fortzuschreiben."

Bernd Hellermann, CEO von Gruner + Jahr: "Der Landwirtschaftsverlag Münster war und ist ein sehr geschätzter und langjähriger Partner. Wir trennen uns von unserer Beteiligung an der DMM, weil wir uns im Publishing-Geschäft strategisch neu aufstellen und freuen uns, dass der Landwirtschaftsverlag die Anteile vollständig übernimmt. Auch in Zukunft werden wir bei RTL Deutschland eng mit der DMM zusammenarbeiten. So werden die Marken der DMM auch weiterhin von der Ad Alliance vermarktet und der Deutsche Medien Vertrieb (DMV) bleibt Vertriebspartner."