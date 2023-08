Drei Monate ist es her, dass die letzte Ausgabe von "Eltern" erschienen ist. Mehr als 50 Jahre nach dem Start stampfte RTL Deutschland die Zeitschrift ein. Umso überraschender, dass es jetzt zum Comeback kommen wird - wenn auch unter ungewöhnlichen Umständen.

© Wort & Bild Verlag

"Diese traditionsreiche und immer zukunftsgewandte Marke passt damit hervorragend zu unserem auflagenstarken Magazin 'Baby und Familie'", sagte Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe. "Mit dem Relaunch unter der Marke 'Eltern' werden wir im Bereich der Familienmedien neue Maßstäbe setzen."

Das Konstrukt ist dennoch ungewöhnlich, zumal RTL Deutschland über Gruner + Jahr weiterhin die "Eltern"-Digitalangebote verantwortet und auch für die in Arztpraxen und Kliniken ausliegenden "Eltern"-Magazine "Schwangerschaft & Geburt" sowie "Die ersten Jahre" verantwortlich sein wird. Dazu kommt, dass die Vermarktung von "Eltern" vom Wort & Bild Verlag sowie der RTL-Tochter Ad Alliance gemeinsam übernommen wird. "Wir konzentrieren uns auf den Pharma-Bereich, die Ad Alliance übernimmt den Non-Pharma-Bereich", erklärte Arntzen gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".

Bernd Hellermann, CEO von Gruner + Jahr: "'Eltern' ist und bleibt eine unserer Kernmarken. Deshalb freuen wir uns sehr über die neue Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag, die auf den Erfolg der Marke einzahlen wird. Nachdem wir mit 'Eltern' im digitalen Bereich des Familiensegments führend sind, werden wir mit dem vom Wort & Bild Verlag für Apotheken produzierten Magazin 'Eltern' in Kombination mit unseren eigenen 'Eltern'-Magazinen in Arztpraxen und Kliniken auch in Print so viele Mütter und Väter wie sonst keine andere Medienmarke für junge Familien erreichen."