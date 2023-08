am 04.08.2023 - 12:12 Uhr

Auch die kommende Ausgabe der "Beatrice Egli Show" wird wieder im Ersten ausgestrahlt. Darauf haben sich SWR und MDR gemeinsam mit den Verantwortlichen der ARD verständigt. Nachdem die ersten beiden Ausgaben der Schlagershow zunächst in den beiden Dritten Programmen zu sehen waren, feierte sie im April ihre Premiere im Hauptprogramm - was zunächst als einmalige Ausnahme angekündigt war.

Wegen der guten Quoten erfolgt nun aber wenig überraschend erneut eine Beförderung ins Erste. "Mir fehlen einfach die Worte und ich könnte schon wieder heulen. Vor Freude und vor Glück. Ich bin so dankbar", sagt Beatrice Egli. "Die Show, die meinen Namen trägt und die auf einem so professionellen, aber vor allen Dingen auch herzlichen Teamwork basiert, erhält diese schöne Bestätigung." Und weiter: "Wir sehen dies auch als Auftrag für die Samstagabendunterhaltung an. Das Konzept, eine familiäre und emotionale Unterhaltungsshow mit hochkarätigen Künstlern und Gästen für das Fernsehpublikum zu machen, werden wir weiterverfolgen. Mein Publikum darf sich freuen - genau, wie ich mich jetzt schon auf die Vorbereitung der Show freue."

Die April-Ausgabe der "Beatrice Egli Show" hatte im Schnitt 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum erreicht. Ihre nächste Sendung wird Egli nun am Samstag, den 11. November um 20:15 Uhr präsentieren. Die Produktion des Formats, das Teil einer Show-Kooperation zwischen SWR, MDR und dem Schweizer Fernsehen ist, übernimmt erneut Kimmig Entertainment.