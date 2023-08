Kaum jemand kann ProSiebenSat.1 so gut kennen wie sie: Vor 28 Jahren ging Diana Schardt beim damals wilden ProSieben an Bord, das zu diesem Zeitpunkt von Georg Kofler geführt wurde. Es war die Zeit in der „Was kostet die Welt“ das Mantra im vom Wachstum berauschten deutschen Privatfernsehen war. Seitdem hat sich wahrlich Einiges geändert - und Schardt alles miterlebt, inklusive so mancher strategischen Pirouette, die man in Unterföhring gedreht hat. Zuletzt war sie als Senior Vice President Communications & PR und Sprecherin für die Seven.One Entertainment Group tätig - und geht nun auf eigenen Wunsch zum 31. Oktober diesen Jahres von Bord.

Bei fast drei Jahrzehnten PR-Arbeit für den Sender bzw. TV-Konzern aus Unterföhring verliert das Unternehmen eine wertvolle Konstante. „Es gibt wenige Menschen, die die Geschicke unserer Company über so viele Jahre aktiv begleitet und mitgestaltet haben wie Diana Schardt – und dabei ProSiebenSat.1 eine klare Stimme sowohl nach intern aber auch vor allem extern verliehen haben“, sagt auch Stefanie Rupp-Menedetter, die als Konzernsprecherin der ProSiebenSat.1 Media SE die Aufgaben von Schardt übernimmt. Sie lobt: „Diana Schardt zählt zu den am besten vernetzten Kommunikationsprofis unserer Branche. Wir verlieren vor allem eine ausgesprochene Entertainment-Liebhaberin und eine überall geschätzte Kollegin.“

Schardts Verständnis von Kommunikation war über die Jahre kooperativ und partnerschaftlich. Das geht nicht nur aus einer Nahaufnahme im vergangenen Jahr hervor, sondern lässt sich auch aus persönlicher Erfahrung in der Zusammenarbeit mit DWDL bestätigen. Ihr Abschied reiht sich ein in eine Vielzahl von prominenten Köpfen der Branche, darunter u.a. auch der frühere ProSiebenSat.1-Vorstand Wolfgang Link, die in diesem Jahr vorerst abgetreten sind. Aber es sei Zeit für etwas Neues, sagt Schardt über ihre Entscheidung zu gehen: „Dieser Schritt fällt mir umso leichter, weil ich weiß, dass Stefanie ein hervorragend aufgestelltes und leidenschaftliches Team hinter sich hat."

1995 kam Schardt nach dem abgeschlossenen Studium der Kommunikationswissenschaften als PR-Volontärin zur ProSieben Television GmbH. Nach verschiedenen Stationen in der ProSieben-Pressestelle übernahm sie 2006 die Leitung PR & Business Development der kabel eins Fernsehen GmbH. 2009 wurde Schardt Sat.1-Sprecherin und war dort u.a. auch für den Umzug der Sat.1-Pressestelle von Berlin nach München verantwortlich. 2010 stieg sie zur stellvertretenden Kommunikationschefin der damaligen ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH auf. Seit 2013 war Diana Schardt als Senior Vice President Kommunikation/PR Kommunikationschefin der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, die 2020 in der Seven.One Entertainment Group aufging.

Auf eine fast beispiellose Karriere innerhalb eines Hauses zurückblickend, sagt Schardt: „ProSiebenSat.1 hat mein Berufsleben und auch mich als Mensch nachhaltig geprägt. Die Unternehmensgruppe und die Medienbranche haben mir immer wieder unzählige spannende Aufgaben geboten. Und das Schöne dabei war: Ich durfte in all den Jahren mit so vielen wunderbaren und oft außergewöhnlichen Menschen zusammenarbeiten. Ich bedanke mich bei allen Weggefährt:innen innerhalb und außerhalb der ProSiebenSat.1-Welt für die langjährige und immer vertrauensvolle Zusammenarbeit."