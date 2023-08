am 07.08.2023 - 11:23 Uhr

Stefan Ladwig folgt in dieser Position auf Annika Quisbrock, die im November 2021 von der Bauer Advance KG zur ARD gewechselt war und den Job nach weniger als zwei Jahren bereits wieder abgibt. Ladwig war in den vergangenen Jahren unter anderem im Marketing von ProSiebenSat.1, Amazon Prime Video, der Tele München Gruppe tätig, zuletzt leitete er bei Warner Bros. Discovery alle B2C-Marketingmaßnahmen für das TV- und VoD-Markenportfolio der Sendergruppe.

Stefan Ladwig: "Nach vielen Jahren beim Privatfernsehen freue ich mich auf die großartige Aufgabe, zusammen mit dem Team die Marke ARD in ihrer Angebotsvielfalt, Aktualität und Relevanz für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen weiterzuentwickeln und zu schärfen. Wir haben durch die ARD Mediathek sowie durch Das Erste ein hochattraktives und facettenreiches Programmangebot, welches wir insbesondere durch Nutzung digitaler Medienkanäle weiterhin selbstbewusst und zeitgemäß nach außen tragen wollen."

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Mit Stefan Ladwig haben wir für die ARD einen äußerst kompetenten Mediastrategen gewonnen, der all seine Erfahrungen, Ideen und sein Fachwissen einbringen wird, um die ARD Mediathek wie das Erste Deutsche Fernsehen in ihrer ganzen Qualität, Innovation und Vielfalt in der Öffentlichkeit erlebbar zu machen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."