Wer sich für Börsen-Berichterstattung im Fernsehen interessierte, der kannte auch Katja Dofel. Nun ist die langjährige Börsenjournalistin gestorben. Wie der Nachrichtensender ntv am Montag mitteilte, starb sie bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von nur 52 Jahren in Frankfurt am Main nach schwerer Krankheit. Zuvor hatte Dofels Familie ihren Tod auf LinkedIn öffentlich gemacht.

"Katja war eine leidenschaftliche Börsenreporterin", schrieb ntv. "Wir trauern um eine nimmermüde Journalistin und Freundin. Unsere Gedanken sind bei Ihren Angehörigen." Für den Fernsehsender hatte sie sich von April 2000 bis Ende 2022 aus dem Börsenstudio gemeldet. Schon Ende der 1990er Jahre war sie bei ntv zu sehen: Damals war sie nach New York zu Wall Street Correspondents, dem Journalistenbüro von Börsen-Reporter Markus Koch gegangen, um für verschiedene Medien von der Wall Street zu berichten.

Erst vor wenigen Monaten wollte Katja Dofel einen neuen Weg einschlagen und wechselte zum Vermögenverwalter Flossbach von Storch - auch, um dessen Bewegtbild-Angebot zu stärken. Nun ist sie gestorben. "Aber behaltet sie in Erinnerung wie Ihr sie gekannt habt", schrieb ihre Familie am Montag, "lebens- und farbenfroh, stets 'bullish' für die Zukunft und engagiert für Börse und Finanzen."