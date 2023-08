RTL baut sein Programm am Samstagmorgen und -vormittag um. Verlängert wird dadurch die Scripted-Reality-Schiene. Bis dato waren ab morgens und bis in den Vormittag in der Regel acht Folgen der einstigen US-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" zu sehen; doch die Quoten stimmten nicht. Am zurückliegenden Wochenende kamen die Folgen bei den klassisch Umworbenen auf maximal viereinhalb Prozent – somit blieben die Marktanteile weit unterhalb des Senderschnitts.