Für ein neues Format des Senders Sky Sport News wird der Sender am Wochenende sein reguläres Studio im Newsroom verlassen und zeitweise aus dem Sky Sport HQ-Gebäude senden. Konkret sollen ab Mitte August die Sendestrecken am Samstag- und Sonntagvormittag aus einem neuen Studioset kommen. Damit setzt Sky Pläne um, von denen DWDL.de bereits vor mehreren Wochen berichtete.

Sky Sport News investiert in Zeitfenster, in denen die Nutzung eher hoch ist. Vor gut zwei Wochen startete die neue "Primetime" (18 bis 20 Uhr), in der sich die Sendungen vom üblichen Rolling-News-Betrieb abheben – mehr Hintergründe und Interviews finden nun am Vorabend statt. "Erste Nutzungszahlen zeigen: Es war eine richtige Entscheidung", erklärte Sky-Fußballchef Mario Nauen, ohne jedoch ins Detail zu gehen.



Ab dem 19. August und dann immer an Bundesliga-Wochenenden beginnt samstags und sonntags um neun Uhr nun ein neues "Frühstücksfernsehen" namens "Guten Morgen, Fans". Für diese Sendung hat der Pay-TV-Sender das ehemalige "Champions Corner"- und "Glanzparade"-Set den Sommer über komplett neu gestaltet. Es soll nun, so der Sky-Plan, "lockere und gemütliche Atmosphäre" vermitteln. Live wird aus dem Studio an beiden Wochenendtagen von neun bis zehn Uhr gesendet.

Samstags zudem von elf bis 12:30 Uhr, sonntags von elf bis 13 Uhr. Am Samstag steht die Bundesliga im Mittelpunkt, sonntags verschiebt sich der Fokus auf den Sporttag allgemein, insbesondere an Formel-1-Rennsonntagen, kündigte der Sender an. Samstags wird "Guten Morgen, Fans" auch auf Sky Sport Bundesliga gesendet. Durch "Guten Morgen, Fans" wird in der Regel ein Moderationsduo, das aus Mann und Frau besteht, führen, zur Premiere Viola Weiss und Andreas Lengenfelder. Fußballchef Nauen kündigte an, dass man in dieser Sendung auch Fans einbinden wolle. Knallharte Analysen stehen nicht im Zentrum, viel mehr soll die Berichterstattung über das neue Format "Tempo aufnehmen".