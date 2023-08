Nach dem erfolgreichen Comeback wird Constantin Enteratinment im September in den Kölner MMC Studios eine weitere Staffel von "Genial daneben" für RTLzwei aufzeichnen. Geplant sind diesmal gleich zwölf neue Folgen und damit doppelt so viele wie noch in der ersten Staffel, die im Mai teilweise im Doppelpack ausgestrahlt worden war.

Neben der Comedy-Rateshow, bei der neben Hella von Sinnen und Wigald Boning weitere Prominente im Panel sitzen werden, wird an mehreren Tagen aber noch eine weitere Sendung mit Hugo Egon Balder aufgezeichnet: Diese trägt den Titel "Genial witzig" und setzt auf prominente Gäste, die das Publikum mit ihren besten Witzen zum Lachen bringen sollen. Gespielt werden mehrere Runden, in denen Witze aus unterschiedlichen Kategorien - etwa "Beziehungen", "Tiere", "ab 18" oder "Kneipenwitze" - erzählt werden. Auch hier haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, einen Witz vorab einzureichen. Dieser muss dann im Studio selbst präsentiert werden, um die Chance auf 100 Euro zu erhalten.

Neu ist die Idee zu "Genial witzig" freilich nicht: Schon vor fünf Jahren hatte Hugo Egon Balder in Sat.1 die ganz ähnlich gelagerte Witze-Show "Richtig witzig" präsentiert, die auf dem österreichischen Format "Sehr witzig" basierte. Die Quoten waren damals gut und lagen mehrfach im zweistelligen Bereich - völlig unklar also, weshalb es nach zwei Staffeln nicht weiterging. Wann die Ausstrahlung der neuen Folgen von "Genial daneben" und "Genial witzig" erfolgen wird, steht bislang noch nicht fest.

Bei RTLzwei findet damit nun also innerhalb kürzester Zeit schon das vierte frühere Sat.1-Format eine Fortsetzung. Neben "Genial daneben" zeigte der Sender in diesem Jahr bereits mehrere Ausgaben des "Glücksrads" und erzielte damit in der Primetime überzeugende Quoten. Im Tagesprogramm wiederum fand die einstige "Klinik am Südring" unter dem Titel "Südklinik am Ring" eine Fortsetzung.