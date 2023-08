Einen Tag nach seiner Ankündigung, endgültig bei "Wetten, dass..?" aufzuhören, hat sich Thomas Gottschalk via Instagram zu den Beweggründen geäußert. Bei "Wetten, dass..?" den Stecker zu ziehen, falle ihm nicht leicht, erklärte der Moderator. Aber die "großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung" seien vorbei.

"Ich bin dankbar, dass ich sie erleben und mitgestalten durfte. Bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig 'Shitstorm-Warnungen' durchgibt oder mir erklärt, welche 'Celebrity' da gerade neben mir sitzt, mach ich mich vom Hof." Gerichtet an seine Follower erklärte er: "Die meisten von euch haben mittlerweile am Samstagabend eh was anderes vor."

Doch auch wenn Thomas Gottschalk die Samstagabendunterhaltung für ein Relikt vergangener Tage hält - ganz davon lassen kann er auch weiterhin nicht. Tatsächlich wird er schon eine Woche später bei RTL einen Rückblick auf "100 Jahre Disney" moderieren, wie er auf Instagram ankündigte.

In seinem Posting sprach der Moderator zugleich über die Entscheidung, bei seiner letzten "Wetten, dass..?"-Ausgabe auf Michelle Hunziker zu verzichten zu wollen. "Der ein oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von 'Wetten, dass..?' vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als 'betreuende Nachtschwester' an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste, wo‘s lang ging." Manche würden das vermuten.

Hunziker sei ihm jedoch "ans Herz gewachsen" und werde dort "immer einen Platz haben". Für die letzte Show habe er sie eingeladen, "und wenn auch nur, um mich mit einem Blumenstrauß bei ihr für die gemeinsame Zeit zu bedanken". Am Tag zuvor hatte Gottschalk in "Bunte" erklärt: "Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten."

Wie es mit "Wetten, dass..?" weitergehen wird, steht derweil noch nicht fest. Ein endgültiges Aus hat das ZDF jedenfalls am Montag nicht angekündigt. Eine Entscheidung soll "zu gegebener Zeit nach der Sendung" getroffen werden.