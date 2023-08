Mit gleich fünf neuen Coaches geht "The Voice of Germany" in diesem Jahr bekanntlich in die neue Staffel. Der Sendetermin war bislang noch nicht offiziell bekannt, wurde aber jetzt bestätigt: Los geht die Suche nach neuen Gesangstalenten ab dem 21. September um 20:15 Uhr. Die Ausstrahlung erfolgt dann erneut donnerstags bei ProSieben und freitags in Sat.1.

Bereits bekannt war, dass der Ableger "The Voice Rap" eine Woche zuvor beim Streamingdienst Joyn an den Start gehen wird. Die insgesamt acht Folgen werden jeweils eine Woche vorab zur Verfügung stehen, ehe sie dann auch im regulären ProSieben-Programm ausgestrahlt werden. Wer sich im Rap-Spin-Off durchsetzt, zieht übrigens direkt ins Halbfinale der regulären "The Voice of Germany"-Staffel ein. Auf diese Art und Weise sind beide von Bildergarten Entertainment produzierten miteinander verbunden.

Bei "The Voice of Germany" feiern indes erstmals seit der Premiere der Show in Deutschland fünf Musikerinnen und Musiker ihr Debüt als Coaches: Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz, die sich einen Doppelstuhl teilen, urteilen in der 13. Staffel über die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten. Während David und die Kaulitz-Zwillinge bereits bei "Deutschland sucht den Superstar" mit dabei waren, bringt Keating schon "The Voice"-Erfahrung aus Australien und Großbritannien mit.

Bleibt abzuwarten, ob die neuen Coaches auch die Quoten von "The Voice of Germany" wieder beflügeln können. Mit im Schnitt knapp mehr als elf Prozent Marktanteil war die Vorjahres-Staffel die bislang schwächste.