am 09.08.2023 - 11:19 Uhr

Ziemlich genau zwei Monate ist es her, dass Bundeskanzler Olaf Scholz im Abendprogramm von RTL Fragen beantwortete. Rund zehn Prozent Marktanteil sicherte sich die RTL Direkt Spezial"-Sendung damals – "am Tisch" mit Scholz saßen dabei auch Bürgerinnen und Bürger, sowie Moderatorin Pinar Atalay. Gesendet wurde das rund einstündige Format damals um 22:15 Uhr. Im September wird RTL nun Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen zu Gast haben; ebenfalls in einem "RTL Direkt Spezial" mit Pinar Atalay.