Steffi Brungs und Ramon Roselly haben für den Fernsehsender RTL Up schon mehrere Schlagersendungen moderiert. 2022 etwa waren sie beim "Ohrwurmspektakel" zu sehen, darüber hinaus standen sie für "Die Schlagernacht des Jahres" vor den Kameras. Im Spätsommer geht nun ein weiteres Schlagerformat mit den beiden erstmals on air.

"Schlagerliebe Superhits" ist erstmals für Mittwoch, 6. September um 20:15 Uhr angekündigt – versprochen wird in der neuen Sendung das Schwelgen von Schlagerstars in "sehr persönlichen Erinnerungen". In der vierteiligen ersten Staffel der Produktion will das Moderations-Duo die "größten Hits der Schlagerszene" feiern. Produziert wird das Format von MaxiMedia.



Der Mittwochabend bleibt bei RTL Up somit auch im September musikalisch. In den kommenden August-Wochen setzt RTL Up bereits auf unterschiedliche Musikformate. Kommende Woche sollen zur Primetime zwei Episoden der "ultimativen Chartshow" von RTL wiederholt werden. Am 23. August feiert die Musikdokumentation "Sommerhits für die Ewigkeit" ihre Premiere, auch in dieser tauchen Brungs und Roselly auf. Der letzte August-Mittwoch soll dann ganz im Zeichen von Italo-Pop stehen; wiederholt wird am 30. August zur besten Sendezeit "Bella Italia – Musik für die Ewigkeit".

Am 6. September wird sich ab 22 Uhr übrigens das Format "Lieblingslieder – Das große Schlager Open Air" anschließen. RTL Up will ab dann vier Episoden der Produktion aus dem Jahr 2022 nochmals ausstrahlen.