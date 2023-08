ZDFneo wird im September eine weitere internationale Sender linear an einem Abend als Marathon senden. Für den 17. September, ein Sonntag, plant man ab 20:15 Uhr die vollständige Ausstrahlung von Staffel eins des britischen "This is Going to Hurt". Interessant ist die Programmierung. Ab 20:15 Uhr laufen zwei Episoden, danach stehen die üblichen Wiederholungen von Showformaten ("ZDF Magazin Royale", "Glow Up" etc.) an. Erst nachts ab 1:40 Uhr folgen dann die Episoden drei bis sieben der britischen Serie.

Lucy Forbes und Tom Kingsley führten bei den insgesamt sieben Episoden Regie. Neben Ben Whishaw spielen auch Ambika Mod, Rory Fleck-Bryne, Harriet Walter und Ashley McGuire tragende Rollen. Wer die Serie nicht nachts und somit zeitlich flexibel gucken möchte, kann dies ab Montag, 18. September in der ZDF Mediathek tun. Die Deutschlandpremiere des Formats lief schon bei Magenta.