am 09.08.2023 - 14:22 Uhr

An vier Dienstagen im Januar zeigte Vox zur besten Ausstrahlungszeit "Retter in ihrem Element", doch "Feuer, Wasser, Erde, Luft" wurde vorzeitig aus dem Programm genommen. Zeitweise lagen die in der klassischen Zielgruppe ermittelten Einschaltquoten nur bei rund fünf Prozent. Ausgerechnet die vierte und bisher letzte Ausstrahlung, die getätigt wurde, als das Räumen des Slots schon feststand, lief mit siebeneinhalb Prozent dann ziemlich gut.