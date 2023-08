Kabel Eins hat die Fortsetzung der eigenproduzierten Reportagereihe "Die Lieblingsmarken der Deutschen" angekündigt. Anders als im vergangenen Jahr wird das Format nicht mehr sonntags zu sehen sein, sondern am Donnerstagabend. Hier sind traditionell viele Eigenproduktionen des Senders zu Hause, nun also auch diese Reihe. Los geht’s mit den drei neuen Ausgaben am 31. August um 20:15 Uhr.

"Die Lieblingsmarken der Deutschen" ersetzt am Donnerstag zur besten Sendezeit damit Peter Giesel, der bis dahin noch in Urlaubsrettungsmission unterwegs ist bzw. Urlaubsbetrügern auf der Spur sein wird. Die erste Staffel der Reportagereihe hat Kabel Eins im vergangenen Sommer wie erwähnt sonntags gezeigt - und das auf zwei verschiedenen Sendeplätzen. Die insgesamt vier Folgen liefen an zwei Sonntagen im Juni, jeweils um 18:10 und 20:15 Uhr setzte Kabel Eins auf eine Ausgabe.

Nun also der Wechsel auf den Donnerstag und die Entscheidung, nur noch eine Folge pro Abend zu zeigen. In der ersten Ausgabe Ende August dreht sich übrigens alles rund um den Discounter Lidl. In den zwei Wochen danach geht es um Coca-Cola sowie Adidas und Puma. In Staffel eins nahm die Reihe die Marken Aldi, Ikea, Lego und McDonalds unter die Lupe.

Als Experte in den neuen Ausgaben mit dabei ist erneut Jon Christoph Berndt. Zu sehen gibt es auch wieder einige Prominente, die über ihre eigenen Erfahrungen mit den verschiedenen Marken sprechen. Staffel eins erreichte im vergangenen Jahr im Schnitt etwas mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, der durchschnittliche Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 5,1 Prozent.