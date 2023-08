Nach vier Staffeln mit insgesamt 24 Folgen ist in diesem Herbst Schluss für die ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten". Nicht mehr allzu lange warten muss man auf die noch ausstehenden letzten sechs Episoden: Ab dem 28. September 2023 um 10 Uhr stehen sie in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Wer lieber die lineare Ausstrahlung abwarten will, kommt ab dem 5. Oktober immer donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf seine Kosten.

Und darum geht's in den letzten Episoden: Fritzie startet nach ihrer Brustkrebserkrankung einen Neuanfang – als Single und im neuen Zuhause. Ihre Vermieterin sagt ihr in naher Zukunft eine neue Liebe voraus, doch danach ist Fritzie gar nicht zumute. Ihr Noch-Ehemann Stefan liegt im Koma, der neue Interimsdirektor Henrik sorgt für Unruhe an der Schule, und plötzlich steht ihr lang vergessener Vater vor ihrer Tür – mit Krebs und dem Wunsch, eine Beziehung zu seiner Tochter aufzubauen, bevor es zu spät ist.

In der Hauptrolle der Fritzie ist weiterhin Tanja Wedhorn zu sehen, Regie führt Franziska Hörisch nach Drehbüchern von Katja Grübel, Kerstin Höckel, Ulrike Molsen und Felix Benesch. Produziert wird die Serie von Polyphon. Die dritte Staffel erreichte im Herbst vergangenen Jahres bei der linearen Ausstrahlung rund 2,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.